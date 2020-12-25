شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: حاجة تشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية رضوى الشربينى على تهنئة مؤسسة الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية التي حصلت عليها مؤخراً فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

ووصفت الإعلامية رضوى الشربينى فى تدوينة عبر حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك" الأمر بأنه "حاجة تشرف"، موجهة التهنئة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وكتبت فى تعليقها على صورة احتفال الخليج 365 بالجائزة، "حاجة تشرف.. ألف مليون مبروك".



رضوى الشربينى

وكان موقع ”الخليج 365”، قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وتأسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.