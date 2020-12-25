هشام جمال يعلن إصابته بكورونا: دعواتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وقال "جمال": "جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة".

وأضاف: "الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات، وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا.. ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زماني أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندي مش لطيفة".

من ناحية أخرى، يشارك هشام جمال في مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر.