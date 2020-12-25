محمد أنور: أمير كرارة شرفني كضيف شرف في "إسعاف يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد أنور جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو له والفنان أمير كرارة من مسلسل "إسعاف يونس". وعلق "أنور"، على الفيديو قائلًا: "شرفني ونورني النجم الكبير باشا مصر أمير كرارة كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل إسعاف يونس". وأضاف: "كدة نزل أربع حلقات من المسلسل ياريت تتفرجو وتقولولي إيه رأيكم". مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، ومن إخراج معتز التوني.

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