"اطوي صفحة العريان وقلبي واجعني عليكي".. كيف علق النجوم على منشور أصالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة السورية أصالة، بعد إعلانها عن حزنها لظهور طليقها المخرج طارق العريان رفقة عارضة الأزياء نيكول سعفان، بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تعليقات المشاهير، على ما كتبته أصالة..

أحلام

الفنانة الإماراتية أحلام حرصت على تقديم الدعم لأصالة، وعلقت على منشورها قائلة: "الدنيا سلف ودين يا حبيبتي يا أصالة ولا يقهرك ولادك هم النعمة اللي ربي أهداكي إياها آدم وعلي، يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي ولو خُيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري؟، أكيد راح تختاريهم،ارضي باللي ربي كتبه لك وربي يعوضك في أولادك خير وعندك بنت ما شاء الله ذهب ربي يحميها لك أطوي صفحة العريان وابدئي من جديد وربي يجبر كسر قلبك جبرا تتعجب منه ملائكة السماء وجنود الارض من قلبي ادعي لك احبك".

أسما شريف منير

وقدمت أسما ابنة الفنان شريف منير الدعم لـ أصالة أيضًا، من خلال خاصية التعليقات قائلة: "من كتر حبي فيكي، قلبي واجعني جدا، ربنا يريح قلبك، انتي أقوى من ما ممكن تتخيلي، ربنا بيحبك، الناس بتعشقك، هتعدي وهتكوني اقوى كمان، بحبك".

جومانا مراد

وعلقت الفنانة جومانا مراد على منشور أصالة، وقالت: "الله يجبر قلبك ويعوضك خير يا حبيبتي".

دعاء فاروق

المذيعة دعاء فاروق حرصت على التعليق أيضًا، قائلة: "هتتعافي وهتبقي أحسن عشان انتي مش بتشيلي جوة قلبك وتكتمي، انتي كدا بتتعالجي أول طريق العلاج من الصدمات اننا نخرج اللي جوانا منكتموش، انتي بيتضرب بيكي المثل يا أصالة في الثبات والقوة اثبتي وربنا يرزقك راحة البال والسكينة والهدوء النفسي بندعيلك من قلبنا".

مي فاروق

أما المطربة مي فاروق فحرصت على مساندة أصالة، وقالت: "على قد قوتك وصلابتك بتكون اختبارات ربنا ليكي يا حبيبتي وانتي قوية وست ناجحة وجميله طيبة القلب ومحبوبة تقدري تعدي كل محنة بتعيشيها مهما كانت صعوبتها، وللأسف كمان كل ما كان قلبك طيب ونيتك صادقه كل ما كان وجعك أكبر وكله بيعدي و بيروح وكل ما كان قلبك طيب كل ما كان ربك معاكي وجنبك وبتفضلي إنتي أصالة".

رانيا يوسف

اكتفت الفنانة رانيا يوسف بترك تعليق به العديد من الرموز الحزينة على منشور أصالة.

وعلقت الفنانة السورية أصالة نصري، على صورة طليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وكتبت أصالة عبر حسابها بـ إنستجرام: "هي أقسى صورة مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري.

وانفصل طارق العريان عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عامًا، وأنجب منها التوأم آدم وعلي.