بصورة مع قطتيها.. نسرين طافش تحتفل بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بأعياد الكريسماس من خلال حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت "نسرين"، صورة لها رفقة قطتيها "فندي وغوتشي"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد مني ومن أشعة الشمس وضوء القمر". من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري.

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