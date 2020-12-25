لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته “الدمية” بحادث أليم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ان لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يوري تولوشكو، أصيب بألم وحزن شديدين عقب “حادث مأساوي” تعرضت له “زوجته الحسناء” قبل أيام من حلول أعياد الميلاد “الكريسماس”.

وكان تولوشكو، قد أعلن قبل بضعة أشهر عن اقترانه بصديقته الدمية «مارغو» عقب تأخير دام لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشره وقتها عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام» مجموعة صور من حفل الزفاف، التي ظهرت فيه الدُمية بفستان زفاف فيما كان هو يرتدي بدلة أنيقة.

ويظهر خلال مقاطع الفيديو والصور، تولوشكو وهو يضع خاتم الزفاف بيد “مارغو” وسط ترحيب الحضور.

وقال الرياضي الكازاخستاني، إنه ارتبط بدميته بعد علاقة حب دامت نحو عام، وبعد أن أنقذها من عنف كانت تتعرض له في إحدى الملاهي الليلية.

وأشار في أحد المنشورات إلى الدمية “مارغو” كانت قد خضعت لجراحة تجميلية لوجهها، ووصف علاقته بها أنها تشبه العلاقات في الحياة وأنها “حب حياته”.

وأما الآن فإن تولوتشكو يعيش على أعصابه بانتظار معرفة ما إذا كان يمكن إصلاح كل أجزاءها التي تعرضت للكسر، منوها إلى عودتها إلى سابق عهدها سيكون بمباثة “هدية لكليهما”.

وعن علاقتهما، يقول يوري :”بشكل عام ، بدأت أشعر بالغيرة على مارغو، ولذلك منعتها من الظهور في إنستغرام، وربما أكون أنانيا جدا”.

وقال إنه يتمنى أنت يحتفل معها بالكريسماس، 7 يناير حسب التقويم الأرثوذكسي، وأن يستمتعا برفقة بعض الأصدقاء بوليمة من شرائح اللحم وأطباق السوشي، وذلك بحسب “الحرة”.