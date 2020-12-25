يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت عدة وسائل إعلام مصرية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الفنانة يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

قالت النجمة المعروفة لصحيفة “اليوم السابع”، إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج.

ووجهت يسرا رسالة شكر لـ”كل من سأل عني، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائي وأصدقائي داخل مر وخارجها”.

ونقل موقع “مصراوي” عن مصدر مقرب من الفنانة، قوله إنها ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر لـ«الشروق» إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا منذ عدة أيام وقامت بإجراء التحاليل والأشعة التي أثبتت ذلك، وأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وتلتزم باخذ بروتوكول وزارة الصحة.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

يشار إلى أن يسرا اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في ندوة الدراما التي أقيمت في المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء الماضي، وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس، عن أن سبب اعتذارها عن المشاركة بالندوة هو إصابتها بوعكة صحية شديدة.