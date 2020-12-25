شينزو آبي يعتذر.. و"فضيحة التمويل السياسي" تؤثر على خليفته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذر رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عن تصريحات كان قد أدلى بها في البرلمان حملت أخطاء بحق رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا.

وقدم آبي اعتذاره عما قال إنها أخطاء تتعلق بفضيحة "تمويل سياسي" ألقت بظلالها على رئيس الوزراء الحالي.



وقال إنه يشعر بالمسؤولية الكبيرة عن إنكاره مزاعم بأن مجموعة التمويل السياسي التابعة له ساعدت في تغطية تكاليف حفلات عشاء لأنصاره، في انتهاك محتمل لقوانين التمويل السياسي الصارمة في البلاد.

وأضاف آبي، أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم في البلاد، إنه لم يعرف شيئا عن تلك المدفوعات وتعهد بالعمل على استعادة ثقة الجماهير.

وجاء الاعتذار بعد توجيه اتهام لسكرتيره بشأن هذه القضية وتغريمه مليون ين (9650 دولارا)، فيما قدم آبي تقارير تمويل سياسي مصححة للسنوات الثلاث الماضية.