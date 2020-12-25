شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم"وقفة رجالة"لـ الكدوانى وبيومى ورجب بدور السينما منتصف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لفيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، تحديد موعدا نهائيا لطرحه بالسينمات، ليكون منتصف يناير المقبل، حيث انتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير كافة مشاهد الفيلم، الذي انطلق تصويره أواخر شهرأكتوبر الماضى، ويعمل الجندى على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيزه للعرض في السينمات حسبما حددت الجهة المنتجة.

فيلم "وقفة رجالة"، يدور في إطار من الكوميديا السوداء حول 4 أصدقاء منذ الطفولة والدراسة يعودون للتجمع مرة أخرى بعد فترة طويلة من الزمن لمساندة أحد الأصدقاء الذي يمر بظروف صعبة لفقد أحد أعضاء أسرته ، ويقترح كل واحد طريقة للخروج من هذه الأزمة حتى يقررون السفر إلى إحدى المدن السياحية ويقررون التواجد في منطقة ساحلية لغسل أحزانهم والخروج من الجو العام السييء ويحكي كل واحد تجربته ويلاحظون تغيير التعامل والأحداث عن الوقت الذي كانوا يعيشون فيه في طفولتهم.

وفى سياق آخر انتهى ماجد الكدوانى من تصوير فيلم آخر بعنوان "بره المنهج" تأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامه وتشاركه البطولة الفنانة روبى، أما سيد رجب فينشغل بتصوير مشاهده فى فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.