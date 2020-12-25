شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تجسد دور طبيبة فى مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقف النجمة نورأمام النجم ياسر جلال فى مسلسله الرمضانى المقبل "ضل راجل"، للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم"، وتجسد نور فى هذا العمل دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وقد انطلق تصوير أول المشاهد الأسبوع الماضى، والعمل من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

وبدأ فريق العمل التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامى وجمعت المشاهد الأولى بين ياسر جلال ونرمين الفقى، على أن يستمر التصوير في الديكور الأساسى للعمل لمدة أسبوع، ثم ينتقل مخرج العمل أحمد صالح لديكورات أخرى، وحضر انطلاق التصوير عدد كبير من مسئولى الإنتاج بشركة سينرجى منهم حسام شوقى مدير عام الإنتاج بالشركة، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح.

وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من مى عمر، أحمد خالد صالح، وأحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى

ومن ناحية أخرى يعرض للفنانة نور حاليًا مسلسل "جمال الحريم" الذي يتناول تعرض بعض البنات لمس من الجن، ويشاركها البطولة خالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وإخراج منال الصيفي.