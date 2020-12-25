إصابة الفنانة يسرا بكورونا.. "لا تستطيع الكلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وأكدت يسرا إصابتها بـ"كوفيد- 19"، في تصريحات لصحف محلية، قائلة إنها "أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، ولا تستطيع الكلام".

وأضافت: "بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللي بيعملولي كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبد".

وكانت يسرا، حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة فى الدراما من مؤسسة دير جيست لعام 2020، عن مسلسل "خيانة عهد"، وهو المسلسل أيضًا الذى حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.

يذكر أن يسرا من مواليد 10 مارس 1955، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدأت مسيرتها الفنية عام 1973، بمجموعة من الأدوار الصغيرة، واستطاعت أن تعلن عن موهبتها جيدا بمرور الوقت وتعدد التجارب، وأثبتت نفسها على شاشة السينما، حتى تصدرت أفيشات عدد كبير من الأفلام المهمة منها "الإنس و الجن"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"كلام الليل"، و"صاحب المقام".