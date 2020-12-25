استفتاء ”الخليج 365” لأفضل ممثل عربي في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2020 منافسة قوية بين نجوم التمثيل في العالم العربي، وبلغت المنافسة مداها في مصر، إذ راهن عادل إمام على مسلسل "فلانتينو".
وتحمس محمد رمضان لمسلسل "البرنس" وشاركه البطولة أحمد زاهر، وخاض أمير كرارة السباق بدراما وطنية وقدم مسلسل "الاختيار"، وقدم ياسر جلال دور مختلف عن أعماله السابقة في "الفتوة"، ولعب آسر ياسين شخصية النصاب الذكي بجوار نيللي كريم في مسلسل "100 وش".
كما استطاع عدد من النجوم العرب لفت الأنظار بأعمال متميزة مثل التونسي ظافر العابدين بطل مسلسل "عروس بيروت 2 "، واللبناني رفيق على أحمد المشارك في نفس العمل.
وشهد عام 2020 تألق اللبناني مكسيم خليل في "العاصفة"، وحقق السوري تيم حسن نجاح كبير في مسلسل "الهيبة الرد"، وتوهج الفنان الإماراتي أحمد الجسمي في مسلسل "أم هارون"، وسجل السوري جمال سليمان حضوره بدور تاريخي في مسلسل"الحرملك 2".
وفي نهاية عام 2020، تدعو"الخليج 365" قراءها للمشاركة في اختيار أفضل ممثل.
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