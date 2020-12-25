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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تعوض جمهورها بالأكل بعد غيابها عن الغناء.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ريهانا قررت أن تحقق نجاحا جديدا بعيدا عن عالم الموسيقى، حيث أعلنت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 32 عاما ) أنها على وشك إصدار كتاب لوصفات الطعام، و هو الخبر الذى جعل عشاق ريهانا يشعرون بحالة من الحماس الشديد و قد تعوضهم هذه الخطوة عن غياب نجمتهم الشهيرة عن عالم الموسيقى بشكل ملحوظ، والخبر أعلنه عدد من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " mce " .
وتركز ريهانا فى هذا الكتاب على تقديم العديد من الوصفات من المطبخ الكاريبى ، وهو ما يبرز شغف ريهانا الجديد للطهى والذى ظهر بوضوح اثناء التزامها بفترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " .
يذكر أن ريهانا سافرت مؤخرا الى بربادوس وذلك من أجل الاحتفال بالأعياد مع أفراد عائلتها ، حيث تعشق النجمة الشهيرة التواجد والأستمتاع دائما بالأجواء العائلية وخاصة بالتزامن مع الكريسماس .
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