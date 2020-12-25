صور| ريهام أيمن وشريف رمزي يحتفلان بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابت- ياسمين الشرقاوي: احتفل الثنائي شريف رمزي وريهام أيمن بالكريسماس من خلال نشر مجموعة صور عبر "إنستجرام". وظهرت ريهام مع شريف في الصور بإطلالة رومانسية بجانب شجرة عيد الميلاد، وعلقت ريهام على الصور قائلة: "ماري كريسماس". وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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