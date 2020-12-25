محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: وجه الفنان حمادة صميدة رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في العام الجديد. وكتب "صميدة": "والله كل ما أحس إن في حد قل مني وتجاهل موهبتي وخذلني بتأكد إنى هنجح أكتر وإصرارى على النجاح والوصول لهدفي بيزيد". وأضاف: "إن شاء الله 2021 سنة خير ورزق وعوض كبير من ربنا اللي دايما واثق انه جنبي ومعايا". وتعرض الفنان حمادة صميدة مؤخرًا لموجة من التنمر والسخرية من ملامحه وشكل أسنانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال صميدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي المعروض عبر التليفزيون المصري الأربعاء، أنه لن يعترض على ملامحه التي منحها الله له، وإن أخلاقه لا تسمح له بالرد على من يسخر من شكله، مضيفًا: "ملامحي ربنا جعلها خير ليا، وربنا خلقني كده، وشكلي سبب النجاح اللي أنا فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صميدة: كل لما حد بيقل مني إصراري على النجاح بيزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.