بصورة مع قطتها.. نور تهنئ الجمهور بعيد الميلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة اللبنانية نور على تهنئة جمهورها ومتابعيها عبر "تويتر"، بعيد الميلاد المجيد.
وغردت "نور"، بصورة مع قطتها وعلقت عليها: "عيد ميلاد مجيد مني ومن كراميل، أتمنى أن تقضوا جميعًا وقتًا ممتعًا مع أحبائكم أو عائلاتكم أو أصدقائكم أو حتى بمفردكم، لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لنا جميعًا".
من ناحية أخرى، يعرض لنور حاليًا مسلسل "جمال الحريم"، بطولة خالد سليم وصلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر.
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