شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل تنتهى من "فى يوم وليلة" وتستعد لـ "النمر" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المخرجة شيرين عادل من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق أمس الأربعاء، حيث أجلت تصوير المشاهد الأخيرة لتنتهى منها أمس بدلا من الأحد الماضى، ولكن لانشغالها بتحضير ديكورات مسلسلها الجديد مع النجم محمد إمام "النمر" تم تأجيل المشاهد إلى أمس.

ويدخل مسلسل "فى يوم وليلة"، للفنان أحمد رزق غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة على احدى قنوات الشركة المتحدة بعد تصوير عدة أشهر فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

وتبدأ شيرين عادل فى تصوير المشاهد الأولى من مسلسل محمد إمام "النمر"، على الفور وتضع خطة وجدول لتتابع مونتاج حلقات "فى يوم وليلة"، وتصوير مسلسل إمام، بعد ما كرر الأخير تعاونه مع محمد صلاح العزب وشيرين عادل، فى مسلسله الجديد الذى يحمل اسم مؤقت وسوف يتم تغييره، بعدما قدموا في رمضان قبل الماضى مسلسل "هوجان"، والذي شارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، أوس أوس، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، أحمد فهيم، سليمان عيد، وكريم عبد الجواد.