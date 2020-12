شكرا لقرائتكم خبر عن طرح Judas and the Black Messiah بالسينمات والمنصات معا فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة Warner Bros. تحديد موعد إصدار فيلم " Judas and the Black Messiah"، على أن يطرح في 12 فبرابر من العام المقبل 2021، وكان من المقرر طرح الفيلم في شهر أغسطس الماضى، ولكن بسبب فيروس كورنا، تم تأجيل طرحه، وفقا لما نشره موقع " variety "، جنبا إلى طرح العمل على منصة HBO max.

فيلم " Judas and the Black Messiah" من إخراج شاكا كينج وكتبه كينج وويل بيرسون، استنادًا إلى قصة كتبها كينج وبيرسون والأخوان كيني وكيث لوكاس.

الفيلم مأخوذ عن حياة واغتيال زعيم حزب الفهود السود فريد هامبتون، والعمل من بطولة دانيال كالويا، جيسي بليمونز، مارتن شي، لاكيث ستانفيلد، دومينيك ثورن، تيرايل هيل، جيرمين فاولر، أشتون ساندرز، دومينيك فيشباك، ألجي سميث، ليل ريل هوري.

فيلم " Judas and the Black Messiah"، جنبًا إلى جنب مع بقية قائمة أفلام شركة Warner Bros، سيعرضون في وقت واحد على خدمة البث المباشر التابعة للشركة HBO Max وفي دور العرض، ومن بين الأفلام "Wonder Woman 1984" و "Dune" و "The Matrix 4"، وفقا لما نشره موقع " variety ".

قامت شركة Warner Bros. مؤخرًا بإجراء تغييرات إضافية على مواعيد طرح الإفلام الخاصة بها، مثل "Mortal Kombat" و "Tom and Jerry" ودراما الخيال العلمي "Reminiscence" للمخرج هيو جاكمان، كما تم حذف فيلم "Reminiscence" من جدول الإصدار، بينما تم نقل الفيلمين الآخرين إلى مواعيد جديدة في عام 2021