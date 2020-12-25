صور| بوسي تشعل حفل جامعة مصر بأغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أحيت المطربة بوسي حفل مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أمس الخميس.
وقدمت بوسي خلال الحفل باقة من الأغنيات، أبرزها: "اضحك للدنيا، وآه يا دنيا"، كما غنت باقة من الأغنيات القديمة، بينها: أما براوة وهوى يا هوى"، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وحرصت بوسي خلال الحفل على توجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد، كما قدمت التهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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