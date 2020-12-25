زوجة إدوارد: وقعت في غرامه وهو يغني وحضرت حفل خطوبته من أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت المذيعة منى الشاذلي، مساء الخميس، في حلقة جديدة من برنامجها "معكم" المعروض على قناة CBC، أسرة الفنان إدوارد "زوجته وابنه وابنته".

وقالت زوجته فيفيان، إن أكثر ما لفت انتباهها في إدوارد وجعلها تحبه، تحمل للمسؤولية، لافتة أنه كان صديقًا لزوج شقيقتها، والذي كان دائمًا ما يقول لها سأزوجك من إدوارد، لأنه مكافح ومر بظروف صعبة لم يكن يستطيع غيره تحملها.

وتابعت "إدوارد أهم حد في حياته كانت أمه واخواته"، مشيرة أنها حضرت خطبته على فتاة أخرى، ولم تكن وقتها تعرفه إذ ذهبت لحفل خطوبته مع أصدقاء مشتركين، وبعد مرور السنوات، تعرفت عليه عن طريق زوج أختها، وشاهدته وهو يغني في الفندق، مضيفة "وقعت في غرامه".