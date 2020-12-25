بالصور| أول تعليق من حازم إيهاب على زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب، بعقد قرانه وزفافه مساء أمس الخميس 24 ديسمبر، على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى منة.

وشارك حازم جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا من جلسة التصوير، ظهر فيها إلى جوار عروسه، معلقًا "أنا أسعد شخص على وجه الأرض، مدام حازم إيهاب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة عقد القران، وظهر فيها حازم إلى جوار عروسه، ووكيلها شقيقها، الذي تأثر مع ترديده كلمات المأذون، كما بكت العروس أيضًا.

حازم إيهاب حقق شهرة واسعة من خلال برنامج "SNL بالعربي"، وشارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية، بينها مسلسل "الحساب يجمع" مع الفنانة الكبيرة يسرا.