محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تداولت بعض المواقع أخبارا تفيد بإصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد خضوعها للتحاليل وخروج النتيجة إيجابية.
وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة، أنها تأكدت من إصابتها بالفيروس، وستعلن خبر إصابتها بعد قليل في بيان صحفي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن يسرا حصلت مؤخرا على أكثر من تكريم عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي عُرض في رمضان الماضي، منها "نجم العرب"، و"دير جيست"، كما حضرت عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم .
وتستعد يسرا للمشاركة في تليفزيوني يعرض في رمضان المُقبل، وفيلم سينمائي جديد.
آخر مشاركات يسرا في السينما كان فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الفنانة يسرا بكورونا.. وبيان بتفاصيل حالتها بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.