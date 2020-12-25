سام أصغري صديق بريتني سبيرز يعلن شفاءه من فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 صباحاً - رغم كل التحديات والقيود مازالت مغنية البوب بريتني سبيرز البالغة من العمر "39 عاماً" تحتفظ بالكثير من أصدقائها الداعمين لها مثل: باريس هيلتون ،وسام أصغري الصديق الأقرب إلى قلبها حالياً.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة، أعلن سام أصغري،صديق بريتني سبيرز المقرب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه فيه أكثر من مليون ونصف مليون شخص، شفاءه التام من فيروس كورونا "كوفيد".

واستخدم الشاب الوسيم سام أصغري،البالغ من العمر "26 عاماً" يوم أمس الأربعاء 23 ديسمبر- كانون الأول الجاري حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" لإعلان شفائه التام من إصابته الحديثة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وقال صديق بريتني سبيرز المقرب،سام أصغري"26 عاماً" عبر حسابه بموقع "أنستغرام" للتواصل الإجتماعي قبل عودته للإلتقاء والتواصل مع أفراد عائلته وأصدقائه المقربين،وأبرزهم بريتني سبيرز: أنه "شفي تماماً من فيروس كورونا "كوفيد 19" ،وأضاف: " حين ثبتت إصابتي بكوفيد 19،قمت بعزل نفسي فوراً،وعشت تجربة الحجر الصحي بمفردي".

وكشف سام في منشوره الخاص،بأن أسلوب حياته الصحي ساعده على الشفاء بسرعة شديدة،وأن معاناته من فيروس كورونا لم يشعر بها سوى ليوم واحد،حيث شعر بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ليوم واحد،وعندما خضع لاختبار فيروس كورونا في اليوم الثاني،وأتت إيجابية،دخل فوراً الحجر الصحي بمفرده،وفي اليوم الثالث،كان وضعه طبيعيا ومطمئناً،فواصل تدريباته الرياضية كالمعتاد،وتناول غذاءه الصحي في منزله،وحرص على عدم الخروج من عزلته لمدة 10 أيام،وبعده خضع مرتين لاختبار كوفيد 19،وأتت النتيجتان سلبيتين،وتم التأكد طبياً من أني لم أعد معدياً للآخرين،ووافق الأطباء على إنهائي الحجر الصحي،وعودتي إلى الإلتقاء بأحبائي .

واختتم سام حديثه بحث متابعيه ومحبيه على الإهتمام أكثر بصحتهم ونوع حياتهم وغذائهم فقال: " أمضي الكثير من وقتي بمراجعة نفسي وتطهير جسدي من السموم والتفكير بأهمية صحتنا حتى خارج إطار جائحة "فيروس كورونا – كوفيد19" ،وفي نهاية حياتنا،ستكون الصحة من أهم الأشياء فيها،سأستمر في بذل قصارى جهدي لألهم الجميع والرجال بأهمية العيش بصحة جيدة ،وباختيار نمط حياة صحي.

يشار إلى أن سام أصغري،أعلن إصابته بفيروس كورونا بعد مرورأقل من شهر واحد على مرافقته لصديقته المقربة بريتني سبيرز "39 عاماً" إلى هاواي للإحتفال بعيد ميلاد مبكر لبريتني سبيرز مع عدد من أصدقائها المقربين.

ونشرت بريتني سبيرز صورة لها مع صديقها المقرب ومدربها الرياض الخاص سام أسغري في الطائرة وكتبت إلى جانبها "شعرت وكأنها رحلة إلى الجنة للإحتفال بعيد ميلاد مبكر".

ونشر أيضاً سام أصغري صورة متطابقة له مع صديقته بريتني سبيرز وكتب إلى جانبها: " في رحلة إلى الجنة للإحتفال بعيد ميلاد اللبؤة".