بمناسبة عيد الميلاد بيونسيه تنقذ عائلات مهددة بإخلاء منازلها بنصف مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 صباحاً - احتفال الأثرياء مع الفقراء يصبح أجمل وأكثر سحراً في عيد الميلاد، والمغنية الأمريكية بيونسيه أدركت هذا الأمر بقلبها الكبير وبحسها الإنساني فقررت إبداء تضامنها مع ذوي الدخل المحدود الذين وضعتهم جائحة كورونا في أزمة مالية قاسية بصورة عملية لا بالكلام والتعاطف فقط.

بيونسيه تبرعت بنصف مليون دولار لغير القادرين على دفع إيجارات منازلهم

بيونسيه وابنتها

بحسب موقع "جست جاريد"،تبرعت المغنية والممثلة الأمريكية العالمية بيونسيه ،البالغة من العمر"39 عاماً" بنصف مليون دولار عبر مؤسستها الخيرية الخاصة " للأشخاص غير القادرين على دفع قيمة إيجار منازلهم في موسم الأعياد ، وذلك في خطوة مميزة ولافتة، تجسد إنسانية بيونسيه وشعورها الدائم مع المحتاجين في كافة الأوقات عموما،وفي الأعياد خصوصاً.

وبيونسيه دعمت مبكراً الأشخاص المهددين بالحجز على منازلهم المهددة من قبل شركات الرهن العقاري،والأشخاص المهددين بإخلاء منازلهم لعدم دفع الإيجار قبل انتهاء المدة النهائية التي ستحل يوم السبت 26 ديسمبر-كانون الأول الجاري.

وأعلنت مؤسسة بيونسيه الخيرية عن تبرع المغنية العالمية بيونسيه النبيل يوم الثلاثاء 22 ديسمبر –كانون الأول،حيث سيتم توزيع منحة لكل فرد أو عائلة بقيمة "5000 " دولار ،لدفع قيمة الإيجار أو قسط المنزل المرهون،والمهددين تحديداً بإخلاء منازلهم الخاصة في نهاية العام.

وفي 7 يناير من عام 2021 المقبل سيتم استقبال 100 طلب مساعدة عبر الأنترنت،وسيتم إختيار 100 طلب منها لمنح أصحاب الطلبات ال100 المنح المالية اللازمة،وستقدم مؤسسة بيونسيه الخيرية في فبراير المقبل جولة ثانية من المنح ل100 فرد وعائلة أيضاً.

أجمل مغنية عالمية

وفي وقت سابق من هذا العام،اختارت صحيفة "International Business Time" الأمريكية المغنية بيونسيه كأجمل مغنية لعام 2020 ،الأمر الذي أسعدها،وأسعد أيضاً جمهورها ،وقام عدد كبير من معجبيها بتهنئتها على فوزها بهذا اللقب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يشار إلى أن عدداً من مشاهير هوليوود يصنفون بأنهم الأكثر تبرعاً للمحتاجين والمرضى والطلاب والعاطلين عن العمل لمساعدتهم على مواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا ،ومن أبرزهم: بيونسيه وتايلور سويفت وأوبرا وينفري وإنجلينا جولي وبراد بيت ومادونا وعشرات غيرهم.

