توم كروز يوقف تصوير فيلمه "المهمة المستحيلة 7" لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 صباحاً - بينما أثنى بعض المشاهير على موقف نجم هوليوود توم كروز الصارم من خرق بعض أفراد طاقم فيلمه "المهمة المستحيلة 7" ،إلا أنه أيضاً تعرض لانتقادات حادة لغضبه المبالغ به،وتلفظه ببعض الكلمات البذيئة بعد تسريب تسجيل صوتي له يوبخ طاقمه بغضب شديد إثر خرق اثنين من العاملين بطاقم الفيلم قيد التباعد الإجتماعي للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"،فشاهدهما توم كروز قرب بعضهما البعض بمسافة أقل من متر،يشاهدان الكمبيوتر معاً.

وبحسب تقارير بريطانية،أن نجم هوليوود الأمريكي الشهير توم كروز ،البالغ من العمر "58 عاماً" ،أوقف تصوير فيلمه الجديد "المهمة المستحيلة 7" بعدما واجه انتقادات شديدة .

سبب إيقاف تصوير فيلمه: عطلة عائلية

توم كروز

ذكرت صحيفة "ذا صن "البريطانية ،عن مصدر مقرب للممثل الأمريكي قوله، إن "توم أوقف مبكرا عملية التصوير وسافر إلى ميامي على متن طائرته الخاصة لقضاء عطلة عيد الميلاد مع ابنه كونور".

قرار صائب

وأضاف المصدر: " يبدو أنه قرار صائب.. لقد كان توم مرهقا بعد عملية تصوير طويلة.. تعليق الإنتاج فكرة جيدة للجميع بعدما تصاعد التوتر مؤخراً،ونهاية عام صعب جداً ".

استقالات متتالية

وقال مصدر رفض ذكر اسمه إن "عصبية توم كروز تجاه طاقم الفيلم لم تهدأ منذ ذلك الحين، وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتابع المصدر : " منذ أن علمت وسائل الإعلام بعصبية وصراخ توم كروز،وتهديد الجميع بالطرد في حال تم مخالفة قيود التباعد الإجتماعي،والإقتراب من بعضهم البعض لمسافة أقل من مترين، كان هناك المزيد من غضب النجم الأمريكي، وغادر العديد من الموظفين مناصبهم،وقدم 5 موظفين استقالاتهم بعدما رأوا أنه من المستحيل العمل معه في موقع تصوير واحد بسبب صراخه المستمر فيهم".

يشار إلى أن سر غضب توم كروز هو قلقه على وظائف آلاف الأشخاص العاملين بالقطاع السينمائي ودور السينما الذين تسبب الإغلاق العام العالمي لدور السينما،وتوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني حتى إشعار آخر بخسارة أعمالهم وإفلاسهم،ويسعى توم كروز رغم صعوبة العمل ضمن قيود مشددة لحماية طاقم الفيلم،إعادة ثقة المنتجين والنجوم بالقدرة على العودة للعمل حتى يحافظ على وظائف العاملين بهذا القطاع، فمسؤوليته الملقاة على عاتقه وقلقه على عدم قدرة الموظفين على دفع التزاماتهم وفواتيرهم يذهب معه للسرير كل ليلة ،لكنه فقد هدوءه وأعصابه بتلفظ ببعض الكلمات والشتائم غير اللائقة بحق أفراد الطاقم.

وقد تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا بتأجيل الجزء الثاني من فيلم "توب غن" لبطله توم كروز إلى العام المقبل 2021.

كما لا يعرف بعد إن كان فيلم "المهمة المستحيلة 7" سيعرض كما هو محدد في نوفمبر- تشرين الثاني 2021 أم لا؟