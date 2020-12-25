644 زجاجة “بيرة”.. هدية ميسي لحراس المرمى الذين هز شباكهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:09 صباحاً - قرر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، اليوم الخميس، الاحتفال بالانجاز التاريخي الذي حققه بطريقة مميزة.

احتفلت شركة ”بدويايزر“ للجعة بتحطيم ليونيل ميسي الرقم القياسي للأسطورة بيليه، بتسجيله 644 هدفا مع برشلونة، بإرسال زجاجة جعة لحراس المرمى الذين سجل في شباكهم تحمل رقم الهدف الذي سكن شباك كل منهم.

وأصبح ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.

وكان النجم الأرجنتيني، البالغ عمره 33 عاما، عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفا عندما هز شباك فالنسيا يوم السبت الماضي.

ونتيجة لذلك أرسلت شركة الجعة زجاجة لكل حارس سجل فيه ميسي مع رقم الهدف، حيث تم تصوير الإيطالي المخضرم جيانلويغي بوفون بزجاجة رقم 514 و515 عندما سجل ميسي هدفين ضده في دوري أبطال أوروبا في عام 2017.

وهنأ حارس يوفنتوس عبر حسابه في تويتر ميسي على الجائزة، بينما كان يستمتع بمشروباته المجانية.

وقال بوفون: ”شكرا على البيرة. سأعتبرها مجاملة. لدينا معارك كبيرة على مر السنين! تهانينا على تحطيم الرقم القياسي. إنه حقًا إنجاز لا يصدق. في صحتك!‘

وقال بيان من شركة بدويايزر: ”644 هدفا، 644 زجاجة بيرة شخصية، 160 حارس مرمى. ليو ميسي يسجل على أرض الملعب ونحن نخصص زجاجة لكل حارس مرمى“.



ويتوقع حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك صندوقًا من الجعة، حيث سجل ميسي 11 هدفًا في مرمى الحارس السلوفيني خلال مسيرته.

وقال أوبلاك لشبكة ”سكاي سبورتس“ هذا الأسبوع: ”لقد سجل العديد من الأهداف ضدي. كثير جدا! لكنه لاعب رائع، أفضل لاعب. هناك العديد من المرات التي سجل فيها هدفًا ولديك هذا الشعور بأنه لا يمكنك فهم كيفية تسجيله بهذه السهولة“.

كما حصل حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاغا، على زجاجتي ”بدويايزر“ بعد أن تلقى أهداف ميسي في مباراتي الدوري ضد برشلونة، عندما كان حارسا لأتليتيك بيلباو في موسم 2017-18.

ويُعتقد أن حارس مرمى فالنسيا السابق دييجو ألفيس هو حارس المرمى الذي تلقى أكبر عدد من أهداف ميسي في شباكه برصيد 19 هدفًا.

وأسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس هو حارس مرمى آخر يمكن أن يتوقع عدة زجاجات من البيرة برصيد 17 هدفًا، وكان حارس ريال بلد الوليد جوردي ماسيب الحارس الأخير الذي تلقى الزجاجة رقم 644.

