شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتظر كيلى جينر مولودا جديدا من صديقها ترافيس سكوت؟ اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل كيلى جينر حامل مرة أخرى من صديقها نجم الراب ترافيس سكوت، والد ابنها الوحيدة ستورمى؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الأيام الماضية، وهو ما نقله موقع " MCE ".

خلال الفترة الماضية انتشرت شائعة على شبكة الإنترنت تشير أن كيلى جينر وترافيس سكوت ، اللذان انفصلا لبضعة أشهر ، قد يكون لديهما مشروع جديد يعد بمثابة مفاجأة للكثيرين ، و فى الحقيقة أن الثنائى يريد أن تكون أسرتهما أكبر وبالتالى يرغب ترافيس وكيلى والدا ستورمى أن يكون لدى ابنتهما أخ أو أخت صغيرة .

وحسب الموقع كيلى وترافيس لا يريد أى منهما الدخول من جديد فى علاقة ، لذلك فإن كيلى جينر وترافيس سكوت يودان فقط إنجاب طفل آخر وهى الطريقة الوحيدة للحفاظ على روابط الدم مع ستورمى و جعل حياتها أفضل.

وأكد الثنائى كيلى وسكوت أنهما قادران على التعايش معا بشكل رائع ، على الرغم من انفصالهما وهو دليل على أنهم يستطيعون تكوين أسرة سعيدة ومرحة دون أن يكونوا فى علاقة ، و هو أيضا يشير أن الثنائى قررا انجاب طفل آخر وربما تكون كيلى حامل بالفعل فى الأشهر الأولى ، و هو ما القى عليه الضوء موقع " mce " .