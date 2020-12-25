شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من الفنانة يسرا بعد إصابتها بـ"كورونا": "بشكر كل اللى بيسأل عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

ووجهت النجمة الكبيرة يسرا حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

كانت النجمة الكبيرة يسرا قد انتهت أمس الأول من تصوير حلقة تليفزيونية ببرنامج "أبلة فاهيتا"، ومن المقرر عرضها مساء اليوم الجمعة على شاشة قناة ON.

وعلى مدار الأيام الماضية كانت النجمة الكبيرة يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.