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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة الكبيرة يسرا بكورونا.. واليوم السابع يتمنى لها الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمزيد من المحبة وبدعوات من القلب خالصة، يتمنى الخليج 365 للفنانة الكبيرة يسرا الشفاء العاجل من إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت النجمة القديرة بهذا الفيروس مؤخرا، وتخضع الآن إلى البروتوكول العلاجي الخاص بهذا الفيروس، وهو الأمر الذي أصاب محبي الفنانة الكبيرة بالقلق على صحتها، رافعين أكف الضراعة إلى الله لتخرج من هذه الإصابة سليمة معافاة.
وكانت النجمة الكبيرة يسرا، حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة فى الدراما من مؤسسة دير جيست لعام 2020، عن مسلسل "خيانة عهد"، وهو المسلسل أيضًا الذى حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.
يسرا
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