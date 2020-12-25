شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تدخل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى مسلسل "عش الدبابير" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وتم التعاقد معها فعليا خلال الفترة الماضية، ومن المقرر انطلاق تصوير المشاهد الأولى فى دولة لبنان خلال أسبوعين، حيث يسافر فريق العمل بالكامل لتصوير معظم المشاهد الخارجية هناك.

يذكر أن مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفي شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، وليد فواز، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويجمع المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل.

يذكر أن دلال عبدالعزيز خاضت السباق الرمضانى العام الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع زينة، وتأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وشارك في بطولته محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان.