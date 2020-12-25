شكرا لقرائتكم صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حالة من الحزن الصامت تعيشها الفنانة أصالة بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان منذ ما يقرب من عام، تحاول بقدر كبير أن تتجاهل الحديث عنه، وتظهر قوة لا تجدها في الوقت الحالي.

إلا أنها لم تتمكن من الصمت أمام الصورة التي خرجت لطارق العريان وجمعته بعارضة أزياء تدعى نيكول سعفان (وهي صاحبة الفستان الأسود الطويل)، التي ترددت أنباء عن ارتباطهما، وهي الفتاة التي تصغره بـ 35 عاما.

ونشرت أصالة الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأكدت أنها أقسى صورة مرت عليها منذ بداية قصتها حتى الآن، ومنذ أن رأتها قبل 30 ساعة، وهي تحاول فقط أن تصدق ما رأته، في إشارة إلى أن من نشرت الصورة كانت صديقة مقربة لأصالة (ترتدي فستاناً أحمر بالصورة وتدعى نسرين الإمام).

أصالة نشرت الصورة عبر حسابها على انستغرام

خاصة أن هناك شخصاً بالصورة كان في مقام وغلاوة الروح والنفس، ثم تابعت قائلة "الست اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟.. ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران".

لتؤكد للجميع أنهم يعرفون الحقيقة دون أن تضطر لقولها، معتبرة أن الصورة غير عادية، ولا تستطيع تجاوزها لأن تفاصيلها بشعة جارحة، تقتل فيها نقطة الأمان التي كانت تحاول الحفاظ عليها قدر ما تستطيع.

ووجهت رسالة إلى والد توأمها آدم وعلي، وهو المخرج طارق العريان، بأن ما يقوم به، بالإضافة لكونه غير إنساني هو عيب، وطالبت من الجميع أن يسامحوها على تصرفها هذا، لكن الذهول جعلها تلغي تفكيرها وتتصرف بهذه الطريقة.

شام الذهبي ابنة أصالة حاولت أن تقدم لها الدعم النفسي في تعليقها على الصورة، وأكدت لوالدتها أنها تعلم كيف كان الألم كبيرا، والخيانة كانت قاسية وسط وقوف بعض الأصدقاء في الجانب الخاطئ.

ودعمت والدتها بكلمات تشجيعية، وأعربت عن فخرها بها، وسيكون الأمر مجرد محنة مثل باقي المحن التي مرت بها واستطاعت أن تتجاوزها.