نيكول سابا لاحدى متابعاتها: "لو بتاكلي هوا مش أحسن؟"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ردت النجمة نيكول سابا على إحدى متابعاتها بغضب بعد أن استفزتها على خلفية صورة نشرتها وهي تقبل زوجها في ذكرى زواجهما التاسع. وعلقت المتابعة قائلة:"عادل إمام باس وهاني سلامة باس من بعد زوجك". وهو ما أغضب سابا ودفعها إلى الرد بقوة فعلقت: "لو بتاكلي هوا مش أحسن؟".

وإحتفلت النجمة نيكول سابا بالذكرى التاسعة لزواجها من الممثل يوسف الخال. ونشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتهما وظهرت فيها وهي تقبله قبلة حميمة مع تغطية وجهيهما ببالون على شكل الرقم 9. وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا لهما دوام السعادة معاً.