شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تحتفل بالكريسماس: أتمنى أن يكون عام 2021 مليئا بالمفاجآت السعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة القديرة صفية العمرى بعيد الميلاد والكريسماس، متنمية دوام الصحة والعافية للجميع، وأن يكون العام الجديد 2021 مليئا بالمفاجآت السعيدة، بعد الأيام الصعبة التى مررنا بها خلال عام 2020.



صفية العمرى

ونشرت صفية، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع شجرة الكريسماس، وعلقت: "فى موسم أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، أتمنى دوام الصحة والعافية على الجميع وأن يكون عام 2021 مليئا بالمفاجآت السعيدة بعد تلك الأيام الصعبة".





وكانت النجمة القديرة صفية العمرى شاركت مؤخرا متابعيها وجمهورها، بصورة لها من العرض الخاص لعرض فيلمها "كان لك معايا"، للمخرجة روجينا بسالى وبطولة صفية العمرى والنجم محمود قابيل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة لها من الاحتفالية.

وكتبت العمرى على الصورة التى نشرتها: "شكرا لكل النجوم اللى شرفونى فى العرض الخاص لفيلمى "كان لك معايا"، تجربة جديدة أضيفها الى تاريخى السينمائى وأتمنى إنه يعجبكم".

كما شاركت العمرى، عبر الاستورى الشخصى لها، بمقاطع فيديو من كواليس العرض الخاص، الذى كان من أبرز حضوره النجمة إلهام شاهين وهالة صدقى وأشرف زكى وعزوز عادل، ومن جانبها قالت إلهام شاهين بعد عرض الفيلم إنها سعيدة بعودة صفية العمرى للشاشة مبدية إعجابها بالفيلم وحرصها على حضور العرض.