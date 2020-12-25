شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب بعد زفافه على منة داغر: أنا أسعد شخص على وجه الأرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب بعقد قرانه وزفافه من منة داغر، فى حفل بسيط حضره أسرة العروسين والمقربين منهما وأصدقاؤهما، وذلك بعد خطوبة دامت نحو 7 أشهر، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورا من "فوتوسيشن" الزفاف، الذى أقيم مساء الخميس، أتبعه بتعليق: "أنا أسعد شخص على وجه الأرض".





وعرف الجمهور حازم إيهاب من خلال مسلسل "كإنه امبارح"، بعد تقديمه ‏شخصية "رامز" خصوصا المشاهد التى جمعته فى المسلسل بشخصية ‏‏"سارة" أسماء جلال، وأجادها الفنان بأداء مميز، وكذلك شخصية جمال ‏منصور فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، و"شريف" فى الفيلم السينمائى ‏‏"شيخ جاكسون"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى".‏





ويشارك الفنان حازم إيهاب فى فيلم "العارف" بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، تم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.







