شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تحتفل بالكريسماس مع قطتها: أتمنى لكم عيدا ممتعا مع أحبائكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نور اللبنانية بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، مع قطتها "كراميل"، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، مشيرة إلى أن العام الحالى كان عامًا صعبًا لكننا جميعًا نجحنا فى تجاوزه.





ونشرت نور، عبر حسابها على تويتر، صورة لها مع قطتها، أتبعتها بتعليق: "عيد ميلاد مجيد منى ومن كراميل، أتمنى لكم جميعًا قضاء وقت ممتع مع أحبائكم أو عائلتكم أو أصدقائكم أو حتى بمفردكم، لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لنا جميعًا، لكننا جميعًا نجحنا فى تجاوزه".





ويعرض للفنانة نور حاليا على شبكة قنوات dmc مسلسل "جمال الحريم"، ويشاركها فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سى 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث.