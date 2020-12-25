شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يعلن إصابته بكورونا: دعواتكم الأعراض عندى مش لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته بفيروس كورونا منذ حوالى 5 أيام، مشيرة أنه يعانى بعض الأعراض وكتب المنتج هشام جمال، عبر حسابه بموقع انستجرام:" جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة".



المخرج هشام جمال عبر انستجرام

وأضاف هشام جمال قائلا:"الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا.. ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زمانى أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفى".

ويشار إلى أن المنتج والفنان هشام جمال يجسد دور مخترع روبوت خلال أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف، حيث انتهى فريق العمل من التصوير الأسابيع الماضية.