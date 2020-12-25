شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: شادية كلمتنى بعدما اتحجبت وقالت لى حجابك زلزل مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، فى ندوة ”الخليج 365”، أنها كانت حريصة على التواصل مع الفنانة شادية من وقت لآخر، موضحة: "قبل ما تموت بشهرين كنت بتواصل مع مرات ابن أخوها اسمها سحر وهى ست فاضلة، فشادية مكنتش تستعمل الموبايل، وسحر ترد علىّ بأن أدعيلها، وفى المكالمة أسمع صوت شادية تسألها دى عفاف شعيب سلميلى عليها".

وكشفت عفاف شعيب عن تفاصيل المكالمة الأجمل التي جمعتها بالفنانة الراحلة شادية، موضحة: "أنا أول ما اتحجبت اتصلت بى قالت لى حجابك زلزل مصر يا عفاف يا شعيب، فأنا ارتديت الحجاب يوم الجمعة 9 / 10 / 1992، وحدث الزلزال يوم الاثيين 12 / 10 / 1992، ولقيتها بتقولى شفتى حجابك عمل إيه".

وتابعت عفاف: "قلت لها في المكالمة الحمد لله أنى اتحجبت قبل الزلزال علشان محدش يقولى إنها اتحجبت بعد الزلزال وخافت، ودى المكالمة الحلوة اللى بينى وبينها، لكن بعد كدة كانت المكالمات بينا إنى اطمئن عليها وعلى صحتها".



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365

وكرم ”الخليج 365”، الفنانة القديرة عفاف شعيب عن مشوارها الفني الحافل بالأعمال المهمة سواء على المستوى السينمائى أو الدرامى، حيث زارت الفنانة الكبيرة المؤسسة وكان في استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن الذى سلمها درع تكريم المؤسسة..

وحلت عفاف شعيب ضيفة في ندور فنية أجابت فيها على أسئلة قسم الفن بالجريدة والتي جاءت حول مشوارها الفني وادوار الأم التي اشتهرت بها وقدمتها منذ بداية مشوارها، وتحدثت أيضاً عن خطوة ارتدائها الحجاب والسبب وراء إقدامها على ذلك، وتطرقت لعلاقتها بالفنانة الراحلة شادية وكذلك الموقف الذى لا تنساه مع الراحل أحمد زكى.



أسرة قسم الفن تحتفل بعيد ميلاد عفاف شعيب



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365 بحضور رئيس التحرير خالد صلاح



عفاف شعيب مع فريق عمل تليفزيون الخليج 365