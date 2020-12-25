شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله مؤازرا وائل الإبراشى بعد إصابته بكورونا: ألف سلامة ياصاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم صلاح عبد الله، رسالة إلى الإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولى المصرية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه تحليل "pcr" حيث تبين ظهور النتيجة إيجابية.

وكتب النجم صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"ألف سلامة ياصاحبى، انت أقوى منه يا وائل، هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك وحبك لشغلك يا إبراشي وهترجعلنا سريعاً بإذن الله (ملحوظة: بنشيل الكمامات قدام العدسات والله خير حافظ)".



صلاح عبد الله عبر تويتر

يشار إلى أن الإعلامى وائل الإبراشى، علق على إصابته بفيروس كورونا، قائلاً: "الحمد لله إن شاء الله محنة وهتعدى.. وهى نفس أعراض الأنفلونزا أخدتها على أنها كورونا.. ولازم نتعامل على أنها كورونا.. والتفكير السريع أفضل فى التشخيص.. وهتعامل مع البروتوكول وهشوف العلاج وهننتصر عليه".



صلاح عبد الله ووائل الإبراشى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى تقديم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم: "تحليل الدم أثبت أنه كورونا.. وبدأت خفيفة وخدتها بجدية وكل ما نكسب الوقت بيبقى أحسن.. وبتعامل مع المرض أنه محنة وداخله محنة.. وبتعامل معاها بإيجابية.. وابتعادنا على شغلنا اليوم صعب جدا.. ولكن إن شاء الله هننتصر على فيروس كورونا".