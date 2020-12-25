شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: أخويا تنبأ بوفاته فى مكالمة معى ومات بعدها بـ10 دقايق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكبيرة عفاف، في ندوة ”الخليج 365”، أن فكرة ارتدائها الحجاب جاءت بدايتها بعد وفاة أخيها بسن صغيرة، حيث كان في الجامعة بكلية الطب، موضحة: "كان ليا أخ توفى سنة 1988 وكانت صحته زى الفل، ويومها كان بيكلمنى الساعة 3 صباحاً وأنا كان عندى تصوير الساعة 7 الصبح".

وأضافت عفاف شعيب: "لقيت أخويا بيقولى في التليفون عفاف أنا تعبان أوى وهموت، فرديت عليه، انت مصحينى علشان تقولى أنا هموت!، فقالى والله العظيم أنا هموت مع السلامة، وهذا كان الساعة 3 إلا 10، والساعة 3 بالثانية، ليا أخ دكتور اسمه مجدى لقيته بيكلمنى يقولى الحقنى حمادة مات، فريت عليه مفزوعة أنت كداب أنا لسه مكلماه، ومتقولش كدا وقفلت السكة في وشه".

وتابعت: "قعدت أتصل بالبيت عند أمى على التليفونين الأرضى محدش بيرد، قلبى كالنى وأخدت العربية ورحت عند بيت أمى في شارع الهرم، ولقيت الباب مفتوح والدنيا ملمومة وفى كونسولتو أطباء، وقالوا لى البقاء لله، فكانت كانت صدمة بالنسبة لى لأنه كان لسه مكلمنى ولسه صوتى في ودنى لحد دلوقتى، وقلت قلت هيا الحياة كدا بسهوله كدا يموت".

واستكملت عفاف شعيب: "في اليوم ده رحت عند أمى، وسبحان الله كانت عند الدكتور وأخويا حمادة اللى كان موديها، كانت بتقول للدكتور أنا مش بنام، فأعطاها أقراص منومة تهدى أعصابها وأخدت الأقراص ونامت، وبعدما مات حمادة دخلت أصحيها أقولها حمادة مات تقولى حمادة مين، أقولها ابنك مات تقولى ابنى مين، وبقيت هتجنن".



أسرة قسم الفن تحتفل بعيد ميلاد عفاف شعيب

وكرم ”الخليج 365”، الفنانة القديرة عفاف شعيب عن مشوارها الفني الحافل بالأعمال الهامة سواء على المستوى السينمائى أو الدرامى، حيث زارت الفنانة الكبيرة المؤسسة وكان في استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن الذى سلمها درع تكريم المؤسسة..

وحلت عفاف شعيب ضيفة في ندور فنية أجابت فيها على أسئلة قسم الفن بالجريدة والتي جاءت حول مشوارها الفني وادوار الأم التي اشتهرت بها وقدمتها منذ بداية مشوارها، وتحدثت أيضاً عن خطوة ارتدائها الحجاب والسبب وراء إقدامها على ذلك، وتطرقت لعلاقتها بالفنانة الراحلة شادية وكذلك الموقف الذى لا تنساه مع الراحل أحمد زكى.



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365



عفاف شعيب فى جولة بمؤسسة الخليج 365



عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365 بحضور رئيس التحرير خالد صلاح