شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: فرقة "جيبسى" تعود بشكل جديد وتمزج بين الأغانى الغربى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد عن فرقته "جيبسى": "عندما بدأنا تكوين الفرقة لم نبدأ كهواة ولكننا بدأنا محترفين، واجتمعنا على حب الموسيقى، وكان لدينا العديد من الأحلام أهمهم أن نقدم المزيكا بشكل مختلف، وجاءت بداية الفرقة عندما كنت أعزف جيتار في الفنادق وحينها ظهرت فرقة جيبسي فقررت أن أشكل فرقة مثلها وذهبت لأبحث عن أعضاء الفرقة وبدأنا نجتمع واحد تلو الآخر".

وأضاف الفنان إدوارد خلال لقائه ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "قررنا عودة الفرقة مرة أخرى خلال تلك الفترة وسنقدم شكل جديد عبارة عن مزج بين الأغانى الغربى والعربى، وسنطرح أغنية جديدة قريبا وهى من إقتراح هانى محروس ومن المقرر أن تطرح على عيد الأضحى المقبل".