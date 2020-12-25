شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: فرقة "جيبسى" تعود بشكل جديد وتمزج بين الأغانى الغربى والعربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد عن فرقته "جيبسى": "عندما بدأنا تكوين الفرقة لم نبدأ كهواة ولكننا بدأنا محترفين، واجتمعنا على حب الموسيقى، وكان لدينا العديد من الأحلام أهمهم أن نقدم المزيكا بشكل مختلف، وجاءت بداية الفرقة عندما كنت أعزف جيتار في الفنادق وحينها ظهرت فرقة جيبسي فقررت أن أشكل فرقة مثلها وذهبت لأبحث عن أعضاء الفرقة وبدأنا نجتمع واحد تلو الآخر".
وأضاف الفنان إدوارد خلال لقائه ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "قررنا عودة الفرقة مرة أخرى خلال تلك الفترة وسنقدم شكل جديد عبارة عن مزج بين الأغانى الغربى والعربى، وسنطرح أغنية جديدة قريبا وهى من إقتراح هانى محروس ومن المقرر أن تطرح على عيد الأضحى المقبل".
وانتهى إدوراد من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، حيث يجسد خلاله مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفنى.
مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.
كما يشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية".