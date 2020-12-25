شمس أنيقة وهيدي كرم بصحبة شقيقتها.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة.

إياد نصار

نشر الفنان الأردني إياد نصار، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام،صورة جديدة لها هنأت من خلالها جمهورها بأعياد الكريسماس.

هاجر الشرنوبي

نشرت الفنانة هاجر الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل المايك.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بشقيقتها مايان.

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بجوار شجرة الكريسماس.

منة فضالي

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من احتفالات عيد الميلاد عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بجوار شجرة الكريسماس.

ديانا حداد

كما نشرت الفنانة ديانا حداد أيضًا صورتها من احتفالات عيد الميلاد وظهرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" بجوار شجرة الكريسماس.