الحلقة 43 من مسلسل الطبيب المعجزة Mucize Doktor'un مترجمة قصة عشق esheeq | الطبيب المعجزة 43 مدبلج

مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 43 مدبلجة بالكامل

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مسلسل الطبيب المعجزة واحد من بين المسلسلات التركية التي تعرض على قناة فوكس التركية يوم الخميس من كل أسبوع عن الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة المحلي الساعة التاسعة بتوقيت السعودية،

قصة عشق وتدور أحداث المسلسل حول قصة شاب يعمل طبيب ولكنه مصاب بمرض التوحد.

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تجدون هنا ( مسلسل الطبيب المعجزة )