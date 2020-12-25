شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أحمد خلال شهادته بالمهرجان القومى: المسرح هو الشىء الوحيد الذى أتنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان رئيس المهرجان القومى للمسرح يوسف إسماعيل شهادة المخرج عباس أحمد، فى المحور الفكرى "150 سنة مسرح"، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح فى دورته 13، حيث قال: "المخرج عباس أحمد هو أيقونة من أيقونات المسرح وليس فى مسرح الثقافة الجماهرية فقط وإنما فى المسرح بشكل عام، فمنذ أربعين عام ذهبت لمسرح السامر وعينت كممثل فيها وكانت المرة الأولى التى أرى فيها عباس أحمد المخرج العظيم الذى تمنى كل الفنانين العمل معه، حيث كان له سمات جذابة وجاذبة وهو الالتزام الشديد والاستنارة فى الفكر وطبيعة موضوعاته التى يتناولها، فهو من جيل السلامونى ويسرى الجندى وفوزى فوزى وفوزى شنودة، وكلهم رواد رائعين لا يقلوا عن يعقوب صنوع وسلامة حجازى وسيد درويش".





وقال المخرج عباس أحمد خلال شهادته: "إن هذه الدورة من المهرجان هى دورة متميزة لأنها حريصة على تواصل الأجيال وتكريمى فيها هو مسئولية كبيرة أبدأ من عندها ، فهدفى هو الاستمرار مهما كانت الظروف، وهدفى أيضا ألا يمس المسرح شيء فى حياتى ولا مساومة عليه، وأعتقد أن هذا ما شكله بحر بورسعيد فى وجدانى فقد خلق منا شخصية دونكيشوتوية، فالمسرح هو الشيء الوحيد الذى أتنفسه".





وتابع المخرج عباس أحمد: "أخرجت ما يقرب من 100 مسرحية، وألفت 17 مسرحية، وأعتبر من ضمن من أنشأوا حركة الثقافة الجماهرية الذى أعتبرها مهمة وكنا نذهب للنجوع والقرى على الدواب والحمير وأحيانا محمولون فوق الأكتاف كى نعبر من مكان لآخر، فتسلط الضوء على مسرح الثقافة الجماهرية خلال المهرجان شيء عظيم، فأتذكر عندما أشتد الإرهاب قام الإرهابيون بإطلاق النار على عرض مسرحى فى أسيوط وذهب عادل إمام ليقدم عرض مسرحى فى نفس المكان كى يواجه الإرهاب بالمسرح".





وأكد عباس أحمد أن المسرح الأن فى أزمة، فقد ظهر مسرح مصر وهو بالمناسبة نوع من أنواع المسرح ولكنه ليس مسرح مصر كما يطلق عليه فهو عبارة عن إسكتشات ، وأضاف أنا بصدد إقامة ملتقى يدعى ملتقى عباس أحمد المسرحى للتدريب على المسرح والبحث عن بدائل.