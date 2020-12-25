شكرا لقرائتكم خبر عن عطست فاعتذرت..رسالة اعتذار سمير العصفورى عن الحضور في المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر المخرج الكبير سمير العصفورى عن حضور شهادته فى المحور الفكرى " 150 سنة مسرح " الذى اقيم ضمن فاعليات المهرجان القومى للمسرح فى دورته 13، وذلك لإصابته بدور برد ، وقد أرسل المخرج سمير العصفورى راسلة اعتذار صوتية للحضور حيث قال " أرجو قبول إعتذارى عن المشاركة ، ويسعدنى أن يتحرك المهرجان القومى للمسرح العظيم الذى يمثلنا بصدق فى كافة النواحى ، ولكنى " عطست " ولأنى عطست فقد أعتذرت. تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه .

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