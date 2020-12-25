شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: بدأت تمثيل عام 90 وأعتبر دورى فى "لؤلؤ" الأفضل فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد إنه بدأ التمثيل عام 90، حيث كان يشارك فى العروض المسرحية بالجامعة، مضيفا: "شاركت فى مسرحية من بطولة الفنان الكبير خالد الصاوى والفنان الراحل خالد صالح، وكان أول عمل سينمائى عام 2000 حيث شاركت فى فيلم "بحب السيما"، ومن حظى أنه توقف عرضه لمدة أربع سنوات ولكن عندما عرض نجح نجاحاً كبيراً.

وأضاف إدوارد، خلال لقائه فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أنه يعتبر دوره فى مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل، هو أفضل دوره قدمه فى حياته، مشيراً إلى أنه يقدم دور العمدة لأول مرة فى مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا والمخرج العظيم محمد سامى، لافتاً إلى أنه دور مختلف وجديد عليه، متوقعا أن يكون هذا المسلسل الأفضل فى رمضان المقبل.