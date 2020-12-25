إدوارد: بدأت تمثيل عام 90 وأعتبر دورى فى "لؤلؤ" الأفضل فى حياتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد إنه بدأ التمثيل عام 90، حيث كان يشارك فى العروض المسرحية بالجامعة، مضيفا: "شاركت فى مسرحية من بطولة الفنان الكبير خالد الصاوى والفنان الراحل خالد صالح، وكان أول عمل سينمائى عام 2000 حيث شاركت فى فيلم "بحب السيما"، ومن حظى أنه توقف عرضه لمدة أربع سنوات ولكن عندما عرض نجح نجاحاً كبيراً.
وأضاف إدوارد، خلال لقائه فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أنه يعتبر دوره فى مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل، هو أفضل دوره قدمه فى حياته، مشيراً إلى أنه يقدم دور العمدة لأول مرة فى مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا والمخرج العظيم محمد سامى، لافتاً إلى أنه دور مختلف وجديد عليه، متوقعا أن يكون هذا المسلسل الأفضل فى رمضان المقبل.
وانتهى إدوراد من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة ON يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، حيث يجسد خلاله مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفنى.
مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .
كما يشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية".
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