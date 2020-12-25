شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: شرف لمصر ولنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب على تهنئة ”الخليج 365” بعد فوزه بجائزة الصحافة الذكية، ضمن جوائز الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، حيث قالت خلال ندوة ”الخليج 365”: "مبروك ليكم ويا رب دائما على طول كدة في نجاح، فأنا شاهدت فريق كله يعمل بقلب من أجل المكان وهذا سبب النجاح".

وأكدت عفاف شعيب: "جميل وعظيم أن يحتل الخليج 365 مكانة أكبر موقع عربى، وهذا شرف لمصر ولنا، والواحد بيفرح أما مصر تتقدم وتحصل على جائزة وتجوب العالم، وأنا عن نفسى بكون في قمة سعادتى علشان ببقى عاوزة ببلدى دايما فوق ورقى وارتفاع".



عفاف شعيب مع عمرو صحصاح فى ندوة الخليج 365

وكرم ”الخليج 365” الفنانة القديرة عفاف شعيب عن مشوارها الفني الحافل بالأعمال المهمة سواء على المستوى السينمائى أو الدرامى، حيث زارت الفنانة الكبيرة المؤسسة وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن الذى سلمها درع تكريم المؤسسة.

وحلت عفاف شعيب ضيفة في ندور فنية أجابت فيها عن أسئلة قسم الفن بالجريدة، والتي جاءت حول مشوارها الفني وأدوار الأم التي اشتهرت بها وقدمتها منذ بداية مشوارها، وتحدثت أيضاً عن خطوة ارتدائها الحجاب والسبب وراء إقدامها على ذلك، وتطرقت لعلاقتها بالفنانة الراحلة شادية، وكذلك الموقف الذى لا تنساه مع الراحل أحمد زكى.



أسرة قسم الفن تحتفل بعيد ميلاد عفاف شعيب

كما أجرت عفاف شعيب لقاءً خاصاً مع تليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى تامر إسماعيل، وأطلقت خلاله العديد من التصريحات القوية، بداية من رأيها في الفنانات اللاتي خلعن الحجاب بعد سنوات من ارتدائه والعديد من الأمور الخاصة بالدين والشيوخ التي تعاملت معهم والموجودين على الساحة في الوقت الحالى.

عفاف شعيب فى ندوة الخليج 365