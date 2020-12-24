وفاة عارضة الأزياء ستيلا تينانت والسبب مجهول

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توفيت عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت عن عمر يناهز 50 عاماً ولم يعرف سبب الوفاة، حيث نعتها عائلتها في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن نعلن وفاة ستيلا تينانت فجأة في 22 ديسمبر عام 2020". وأضافت عائلتها أنها "كانت امرأة رائعة، وألهمتنا كلنا. سنفتقدها كثيراً".
وكانت تينانت تصدرت غلاف مجلة "فوغ" العريقة في سنّ الـ22، عام 1993. وعملت مع دور أزياء بارزة بينها "ألكسندر ماكوين" و"كالفين كلاين" و"بوربوري". وأطلت عام 2012 في ختام دورة ألعاب لندن الأولمبية، إلى جانب كايت موس ونايومي كامبل.
اعتزلت تينانت عروض الأزياء عام 1998، حين كانت حاملا بطفلها الأول، ثم عادت مجدداً. تزوجت من المصور الفرنسي ديفيد لاسنيت عام 1999، ولديهما 4 أطفال. كما نعتها دار أزياء "فيرساتشي" عبر موقع "تويتر"، قائلة إنها كانت ملهمة جياني فيرساتشي.
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