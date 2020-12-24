إليسا دعت الى الصلاة لعائلات الشهداء ليلة الميلاد

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دعت الفنانة إليسا متابعيها وجميع اللبنانيين الى الصلاة واستعادة الإيمان والتمسك به رغم ما عاشه لبنان من ويلات في سنة 2020.
وغرّدت إليسا على "تويتر" عن معاني الميلاد قائلة: "ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجا. ورغم كل اللي مرقنا فيه، اليوم خلونا نصلي، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هالسنة. يمكن مشاكل هالحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيدو لأنو الصلاة بتعمل عجايب. كل سنة وإنتو بخير".ش
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