شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يشارك جمهوره الاحتفال بعيد ميلاد غادة عادل: كل سنة واحنا معاكم طيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج مجدى الهوارى بعيد ميلاد أم أولاده الفنانة غادة عادل، مساء اليوم الخميس، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة جمعتهما من الاحتفال بعيد الميلاد، مقدما لها التهنئة، قائلا: "دودو.. عيد ميلاد سعيد وعيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة".



غادة عادل

وأضاف الهوارى، مداعبا جمهوره ومتابعيه: "كبرنا التورتة علشان الناس اللى كانت زعلانة، كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين، احترمنا لكل اللحظات من احترمنا لبعض ومن احترمنا ليكم.. الجمهور العزيز".



مجدى الهوارى وغادة عادل

وانفصلت الفنانة غادة عادل عن المخرج مجدى الهوارى قبل أكثر من عامين، وفى وقت سابق تحدثت غادة عادل عن علاقتها بالمخرج مجدى الهوارى والد أبنائها، بعد انفصالها، قائلة: "مجدى كان يخاف على بالطبع مع بداية رحلتى فى المجال، هو رفيق رحلتى وصاحبى وصديقى وعلاقتنا أصبحت ممتازة ويمكن فى الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكى نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد".





من ناحية أخرى، انضمت النجمتان غادة عادل وريهام عبد الغفور لفيلم "ليلة العيد" بعد تعاقد النجمة يسرا على بطولته، خاصة وأن أحداث الفيلم تدور حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، وجارى تعاقد باقى الأبطال المشاركين فى العمل، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة بعد إبرام تعاقدات النجوم الباقيين.

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ليستعرض من خلاله العديد من جوانب القهر الذى تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.