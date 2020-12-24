شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد ثروت يعلن وفاة حماته بعد ساعات من إصابتها بجلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد ثروت عن وفاة حماته بعد أقل من 24 ساعة من إصابتها بجلطة في المخ ونقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث كتب منذ قليل على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك:"لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله..توفيت الى رحمه الله الحاجه نجد عبدالمنعم عطاطا والده زوجتي منى جمال..اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك واغفرلها".



الفنان محمد ثروت

وكشف محمد ثروت منذ ساعات عن نقل حماته لغرفة العناية المركزة بعد إصابتها بجلطة في المخ مساء أمس الأربعاء أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "ريما"، وأن حالتها حرجة بين الحياة والموت واضطر لمغادرة العرض بصحبة زوجته للاطمئنان على حماته.

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فيلم "ريما" من بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.